美国情报总监称去年在朝鲜所受待遇冷热两重天

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月2日 - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他去年11月秘密前往朝鲜带回两名被拘押的美国人时，最初获得盛大宴席招待，但后来却被朝方告知他的安全无法保证。
在周一美国外交关系协会举办的论坛上，克拉珀首次详尽披露了他受奥巴马总统之命前往朝鲜的细节。
克拉珀称，抵达朝鲜首都平壤之后，一位朝鲜四星将军在一家保龄球馆楼上的餐厅设宴款待。宴席有12道菜，克拉珀称宴席“简直不可思议”。
但克拉珀称，第二天朝鲜国家安全部门的一位代表来到宾馆，告诉克拉珀说朝鲜不再将其视为总统特使，无法保证克拉珀一行的安全。
克拉铂称，他们收拾好行李，被带到一家平壤酒店的房间，朝鲜检控官员带领的官员代表团和两名身穿囚服的美国人--裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Miller）正在房间里等他们。
在宣读对裴俊浩和米勒的谴责书后，朝鲜官员离开房间，将他们留给了克拉珀和他的助手们。重获自由的裴俊浩和米勒换了衣服，一行前往机场飞回美国。
46岁的韩裔美国传教士裴俊浩，于2012年11月在朝被捕，以从事“反朝敌对行为”为由被判处15年劳动教养。20多岁的米勒则据称被控间谍罪名，被判处六年劳动教养，他去年4月起被拘押。（完）
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
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