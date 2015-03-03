美国情报总监称去年在朝鲜所受待遇冷热两重天

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月2日 - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他去年11月秘密前往朝鲜带回两名被拘押的美国人时，最初获得盛大宴席招待，但后来却被朝方告知他的安全无法保证。

在周一美国外交关系协会举办的论坛上，克拉珀首次详尽披露了他受奥巴马总统之命前往朝鲜的细节。

克拉珀称，抵达朝鲜首都平壤之后，一位朝鲜四星将军在一家保龄球馆楼上的餐厅设宴款待。宴席有12道菜，克拉珀称宴席“简直不可思议”。

但克拉珀称，第二天朝鲜国家安全部门的一位代表来到宾馆，告诉克拉珀说朝鲜不再将其视为总统特使，无法保证克拉珀一行的安全。

克拉铂称，他们收拾好行李，被带到一家平壤酒店的房间，朝鲜检控官员带领的官员代表团和两名身穿囚服的美国人--裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Miller）正在房间里等他们。

在宣读对裴俊浩和米勒的谴责书后，朝鲜官员离开房间，将他们留给了克拉珀和他的助手们。重获自由的裴俊浩和米勒换了衣服，一行前往机场飞回美国。