美国将金正恩列入人权黑名单 朝鲜警告将强硬回应

韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透华盛顿/首尔7月7日 - 朝鲜周四警告称，认为美国将朝鲜领导人金正恩列入侵犯人权黑名单的做法是对朝“宣战”，计划予以最强硬的回应。
据朝鲜中央通讯社，朝鲜称对金正恩的制裁是“可怕的罪行”。
美国政府则敦促朝鲜在言论和行动上保持克制，不要让地区紧张局势升级。
中国外交部在被问及美国上述决定时表示，反对使用单边制裁。中国称朝鲜的人权问题对国际和平和安全没有威胁，并寻求阻止联合国安理会讨论该事件。
美国国务卿克里称与外交部长王毅进行了对话，希望中国能继续配合联合国为抑制朝鲜核武器项目的制裁。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。