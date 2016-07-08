美国将金正恩列入人权黑名单 朝鲜警告将强硬回应

路透华盛顿/首尔7月7日 - 朝鲜周四警告称，认为美国将朝鲜领导人金正恩列入侵犯人权黑名单的做法是对朝“宣战”，计划予以最强硬的回应。

据朝鲜中央通讯社，朝鲜称对金正恩的制裁是“可怕的罪行”。

美国政府则敦促朝鲜在言论和行动上保持克制，不要让地区紧张局势升级。

中国外交部在被问及美国上述决定时表示，反对使用单边制裁。中国称朝鲜的人权问题对国际和平和安全没有威胁，并寻求阻止联合国安理会讨论该事件。

美国国务卿克里称与外交部长王毅进行了对话，希望中国能继续配合联合国为抑制朝鲜核武器项目的制裁。(完)