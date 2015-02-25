路透华盛顿2月24日 - 美国朝鲜政策特别代表金成（Sung Kim）周二表示，美国“深切关注”朝鲜核武进展。此前一家美国研究院预测朝鲜有可能在五年内拥有多达100枚核武器。

金成在华盛顿一个研讨会上表示，尚未看到约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的美国-韩国研究所专家提交的该预测报告，且美国政府的评估保密，因此无法对研究结果置评。

“（但）显然我们深切关注朝鲜持续推进核能力的这一事实；我们知道他们正在继续推进核计划，”金成在被问及该报告时表示。

美国-韩国研究所的专家们估计朝鲜现有10-16枚核武器，并对朝鲜未来的核武器库存设想了三种情境：第一种情境，假设最小的技术进展，朝鲜核武库预计到2020年增长到20枚；第二种，朝鲜核武库增加到50枚，且在微型化的技术发展可令朝鲜在新一代中短程弹道导弹上安装核弹头。

报告的共同作者Joel Wit描述了一个“最坏情境”：朝鲜核武器增加到100枚，且重大技术进步令朝鲜可选择部署战地和战术核武器。

报告称朝鲜现有的导弹系统可覆盖东北亚大部分地区，尤其是其宿敌韩国和日本的领土，且朝鲜也可能在未来能部署有限数目的大浦洞导弹——一种航天运载器的军用版本，该导弹理论上可打击到美国本土。

金成表示，对朝鲜核武器进展的担忧正促使国际社会展开外交努力，“寻找一条可靠的谈判道路，以阻止朝鲜核武能力的发展。”

金成表示，华盛顿对朝鲜会自愿无核化“不抱幻想”，并将继续透过制裁施加多边和单边压力，以增加朝鲜核化的成本。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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