美外交官金成将访问中日韩 商讨对朝鲜政策

路透华盛顿12月2日 - 美国国务院周二称，美国朝鲜政策特别代表金成（Sung Kim）本周晚些时候将访问韩国、日本和中国，与这些国家的官员会面并就对朝鲜政策进行磋商。

金成周四将在首尔同包括韩国朝鲜半岛事务特别代表黄浚局（Hwang Joon-kook）在内的政府高官会面。

美国国务院称，金成随后将于下周一访问日本，与该国官员会面。他还将于12月9日参加关于美日联盟及其他相关事务的会议。

金成将在12月10日访问中国，同包括中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟在内的政府高官举行会谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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