美国官员称朝鲜人权践踏者将“无法再隐藏”

路透华盛顿12月10日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务院负责人权事务的助理国务卿Tom Malinowski周三同两名朝鲜年轻脱北者一同登台。他警告朝鲜美国会加大施压力度，让朝鲜停止践踏人权，让作恶者“无法再隐藏”。

Malinowski称，美国国务卿克里已经对他和国务院朝鲜人权事务特使罗伯特·金（Robert King）做出了明确指示。

“我们从老板那里得到的指示是加大力度并采取更多行动，”Malinowski在联合国人权日在美国国务院发表演讲称。

Malinowski用手指着一个朝鲜劳改营的卫星图像称，美国会尽全力强调朝鲜践踏人权的问题，同时还对朝鲜劳改营官员及朝鲜高官发出警告称，“我们关注此事，也看着你们，我们知道你们是谁，也知道你们的所作所为，你们无法再隐藏”。

“给这些人的信息是：‘别参与此事，因为终有一天朝鲜半岛的情况会变，我们知道你们的姓名，你们最好别与此事有干系’。”

罗伯特·金与Malinowski同朝鲜脱北者Park Yeonmi和Joseph Kim一同现身，两名脱北者讲述了他们在朝鲜悲惨的生活以及他们逃离朝鲜的经历。

这两名脱北者带着强烈的感情呼吁中国不要把脱北者送回朝鲜，称脱北者被送回去后面临的是牢狱之灾或死亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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