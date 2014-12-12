美国官员称朝鲜人权践踏者将“无法再隐藏”

美国国务院负责人权事务的助理国务卿Tom Malinowski周三同两名朝鲜年轻脱北者一同登台。他警告朝鲜美国会加大施压力度，让朝鲜停止践踏人权，让作恶者“无法再隐藏”。Malinowski称，美国国务卿克里已经对他和国务院朝鲜人权事务特使罗伯特·金做出了明确指示。路透