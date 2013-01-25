美国就武器扩散对朝鲜施加新制裁

路透华盛顿1月24日 - 美国周四对两名朝鲜银行官员和一家香港贸易公司实施经济制裁，后者被控支持朝鲜大规模杀伤性武器的扩散。

美国此举与联合国周三对朝鲜实施的制裁相关。朝鲜在联合国通过制裁决议后发出提升军事和核能力的威胁。

联合国决议谴责了朝鲜去年12月进行的火箭发射，并扩大了现有的制裁范围。

美国财政部表示，两名银行官员就职于端川商业银行(TCB)。领袖国际贸易公司周三也已被联合国列入黑名单。

联合国称，领袖国际贸易公司是朝鲜矿业发展贸易公司(KOMID)的一名代理商。KOMID是朝鲜主要的武器经销商，已于2009年受到制裁。

美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长科恩(David Cohen)表示：“我们今天的行动针对两家朝鲜企业，端川商业银行以及KOMID，它们是支持朝鲜继续进行大规模杀伤性武器扩散网络的环节之一，这个网络包括银行、企业和政府机构。”

制裁禁止任何美国公民与端川商业银行驻北京代表RaKy'ong-Su和副代表Kim Kwang-Il签署合约并冻结其资产。制裁还冻结了领袖国际贸易公司的资产并禁止美国公民与其合作。

科恩表示：“通过继续曝光那些协助朝鲜政府的企业和个人，我们削弱了朝鲜利用国际金融体系满足非法目的的能力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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