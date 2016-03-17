奥巴马签署行政命令 对朝鲜实施全面新制裁

路透华盛顿3月16日（记者 Joel Schectman/Yeganeh Torbati） - 美国总统奥巴马周三签署行政命令，对朝鲜实施全面的新制裁，旨在进一步孤立朝鲜领导层。

该行政命令要求冻结朝鲜政府在美国的任何财产，禁止从美国向朝鲜出口商品。

该行政命令还允许美国政府将与朝鲜经济主要部门有业务往来的任何个人（不论是否为美国公民）加入黑名单。

朝鲜1月6日进行核试验，之后还进行了火箭发射活动。美国及其盟国将朝鲜近期的这些活动视为挑衅行为。

“美国和国际社会不会容忍朝鲜非法的核及弹道导弹活动，我们会继续对朝鲜采取措施，直到该国履行其国际义务。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。（完）