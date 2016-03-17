奥巴马签署行政命令 对朝鲜实施全面新制裁

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿3月16日（记者 Joel Schectman/Yeganeh Torbati） - 美国总统奥巴马周三签署行政命令，对朝鲜实施全面的新制裁，旨在进一步孤立朝鲜领导层。
该行政命令要求冻结朝鲜政府在美国的任何财产，禁止从美国向朝鲜出口商品。
该行政命令还允许美国政府将与朝鲜经济主要部门有业务往来的任何个人（不论是否为美国公民）加入黑名单。
朝鲜1月6日进行核试验，之后还进行了火箭发射活动。美国及其盟国将朝鲜近期的这些活动视为挑衅行为。
“美国和国际社会不会容忍朝鲜非法的核及弹道导弹活动，我们会继续对朝鲜采取措施，直到该国履行其国际义务。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)