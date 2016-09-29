美国称调查更多中国企业 因违反制裁朝鲜规定

路透华盛顿9月28日 - 美国一高级官员周三称，美国正对涉嫌违反对朝鲜制裁规定的一些中国企业进行调查，并称中国银行业者和企业应当明白，与朝鲜做交易是“危险的”。

美国周一对中国丹东鸿祥实业发展进行制裁，因利用幌子公司规避对朝鲜的制裁，随后中国称反对任何国家用自己法律使用“长臂管辖权”。

这是美国首次对中国企业采取此类措施。美国国务院制裁政策协调员Daniel Fried在一美国参议院听证会上称，该举措应起到警示作用。他表示，中国自己采取这样的举措更好。

Fried拒绝点名其他被调查中国企业，但称“我们积极注意很多目标...我们周一的行动明确说明，我们要制裁规避美国和联合国制裁的中国企业。”

“当然，更好的选择是中国做更多工作，”Fried称。

“与朝鲜企业打交道是危险的，尤其是被制裁的朝鲜企业，坦白说不值得，中国的银行和企业能够更加理解这一点是很有用的。”(完)