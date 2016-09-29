美国称调查更多中国企业 因违反制裁朝鲜规定

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透华盛顿9月28日 - 美国一高级官员周三称，美国正对涉嫌违反对朝鲜制裁规定的一些中国企业进行调查，并称中国银行业者和企业应当明白，与朝鲜做交易是“危险的”。
美国周一对中国丹东鸿祥实业发展进行制裁，因利用幌子公司规避对朝鲜的制裁，随后中国称反对任何国家用自己法律使用“长臂管辖权”。
这是美国首次对中国企业采取此类措施。美国国务院制裁政策协调员Daniel Fried在一美国参议院听证会上称，该举措应起到警示作用。他表示，中国自己采取这样的举措更好。
Fried拒绝点名其他被调查中国企业，但称“我们积极注意很多目标...我们周一的行动明确说明，我们要制裁规避美国和联合国制裁的中国企业。”
“当然，更好的选择是中国做更多工作，”Fried称。
“与朝鲜企业打交道是危险的，尤其是被制裁的朝鲜企业，坦白说不值得，中国的银行和企业能够更加理解这一点是很有用的。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。