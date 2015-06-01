《独家新闻》美国曾试图以震网关联病毒攻击朝鲜核武项目 以失败告终

路透旧金山5月29日 - 知情人士透露，美国五年前曾尝试用“震网”(Stuxnet)电脑病毒攻击朝鲜的核武项目，但以失败告终。

据称，此项行动与广为人知的震网病毒攻击伊朗核项目差不多同步。据路透和其他媒体报道，2009年和2010年美国和以色列联手对伊朗核项目发动了网络攻击。

据美国情报消息人士称，震网开发者制造了一种关联病毒，只要在受影响的机器上遇有朝鲜语设置，病毒就会启动。

但另一名消息人士透露，美国特工无法企及运行朝鲜核武项目的核心机器。

这位官员称，美国国家安全局牵头的此次网络攻击行动以失败告终。另一名曾在美国情报部门工作的消息人士说，曾听说过相关攻击失败，但不了解细节。

朝鲜的通讯网络是全世界最“与世隔绝的”。想拥有一台电脑必须经警方批准，互联网只对少数精英人士开放。据称，朝鲜互联网连接主要通过中国运营商网络。

与此不同的是，伊朗互联网使用广泛，且伊朗民间与世界各地的公司都有接触。

美国国家安全局发言人拒绝就此置评。以前该机构也拒绝就针对伊朗的震网攻击置评。(完)