美国将“尽快”在韩国部署萨德反导系统--美官员

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透华盛顿9月27日 - 美国负责东亚事务的助理国务卿Daniel Russel周二称，考虑到朝鲜导弹试验的频率，美国计划加速在韩国部署萨德反导弹系统，将“尽快”完成部署。
Russel在国会听证会上还称，美国正与欧盟等国际伙伴讨论，在朝鲜最近的核试验及导弹试射后，拒绝其进入国际银行业基础设施。
Russel对众议院外事委员会(House Foreign Affairs Committee)下属亚太委员会称，萨德系统的具体部署时间将由国防部决定。
不过他称：“鉴于朝鲜加快导弹试射，我们有意加快部署，我会说尽快。”
在被问及部署该系统是不是“板上钉钉”时，Russel回答：“是的，没错。”
Russel称中国也对朝鲜核计划感到担忧，在合作制裁方面有大幅改善，但中方需要做的还有很多。
在被问及是否考虑像对待伊朗那样，限制朝鲜进入环球银行金融电讯协会(SWIFT)等银行业交易服务，Russel回答：“我们正与欧盟等伙伴讨论加强进行制裁和施加压力，尤其包括禁止朝鲜进入国际银行业基础设施。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。