美国将“尽快”在韩国部署萨德反导系统--美官员

路透华盛顿9月27日 - 美国负责东亚事务的助理国务卿Daniel Russel周二称，考虑到朝鲜导弹试验的频率，美国计划加速在韩国部署萨德反导弹系统，将“尽快”完成部署。

Russel在国会听证会上还称，美国正与欧盟等国际伙伴讨论，在朝鲜最近的核试验及导弹试射后，拒绝其进入国际银行业基础设施。

Russel对众议院外事委员会(House Foreign Affairs Committee)下属亚太委员会称，萨德系统的具体部署时间将由国防部决定。

不过他称：“鉴于朝鲜加快导弹试射，我们有意加快部署，我会说尽快。”

在被问及部署该系统是不是“板上钉钉”时，Russel回答：“是的，没错。”

Russel称中国也对朝鲜核计划感到担忧，在合作制裁方面有大幅改善，但中方需要做的还有很多。

在被问及是否考虑像对待伊朗那样，限制朝鲜进入环球银行金融电讯协会(SWIFT)等银行业交易服务，Russel回答：“我们正与欧盟等伙伴讨论加强进行制裁和施加压力，尤其包括禁止朝鲜进入国际银行业基础设施。”(完)