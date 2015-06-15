(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国6月12日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜指责美国用炭疽对付自己，要求联合国安理会调查美国的“生物战图谋”。此前发生过美国方面将活性炭疽杆菌样本运送至美国驻韩国一基地事件。

美国五角大楼近期表示，因疏忽将活性炭疽杆菌样本运送到了澳大利亚、加拿大、英国、韩国以及美国19个州的实验室和华盛顿特区。

“美国不仅拥有致命的大规模杀伤性武器……还企图将它们用在与（朝鲜的）实际战争中，”朝鲜常驻联合国代表慈成男（Ja Song Nam）向联合国安理会及联合国秘书长潘基文致信称。信函内容是在周五公布的。

美国国务院发言人拉特基（Jeff Rathke）称，美国当局看到了这封信函，“这种指责荒谬可笑，不值得回应。”

慈成男在信中写道，朝鲜“强烈要求安理会着手处理炭疽病毒运送事件，以彻查美国的生物战图谋。”信件标注的日期为6月4日。

慈成男还附上了朝鲜国防委员会的一份声明。声明呼吁，全世界应将这起炭疽杆菌运送事件视为“对和平的最严重挑战和旨在种族灭绝的骇人罪行”。（完）