美参议院拟推动立法 限制收集公民通话记录

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月28日 - 美国参议院关于限制批量收集美国公民通话记录、提高相关项目透明度的一项新提案已经获得白宫支持，还可能得到以乏善可陈为由反对其他议案的批评人士的支持。

来自民主党的参议院司法委员会主席帕特里克·莱希（Patrick Leahy）将在周二公布该提案。

与美国众议院5月通过的一项议案相比，由于该提案更多的限制美国国家安全局承包商前雇员斯诺登去年曝光的数据收集行为，对隐私倡导人士的吸引力预计会更大。

许多美国科技企业也在一直呼吁改变相关立法，原因是外国政府担心这些企业可能为美国情报机构收集数据，导致他们的国际业务受到冲击。

美国国家安全委员会(NSA)发言人Ned Price称，白宫一直在与国会议员、隐私方面的专家以及科技企业密切合作，以确保这项被认为是关键立法的参议院提案能够获得通过。

美国总统奥巴马1月曾要求国会限制批量收集并存储美国公民的通话记录。

但美国参议院预计不会在国会休会前对该议案进行投票表决。美国国会从8月1日开始将进入为期五周的休会期。

美国众议院5月通过了《美国自由法案》（USA Freedom Act）的议案，但一些隐私权益倡导人士及科技企业取消了对该议案的支持，原因是他们想要更广泛的改革。

莱希这一议案的细节没有被披露。(完)