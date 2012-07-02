中国将主导五大核武国家军控谈判

路透华盛顿6月29日电（记者 Arshad Mohammed）---五大核武国家周五称，中国将主导军控条款的谈判。这是中国首次主持这类会议，此举或有助於中国核武库和核战略清晰化。

预计美国、俄罗斯、英国、法国和中国今夏将就核条款进行谈判。这一举措将秘密进行，但对去核谈判至关重要。

分析人士称，受制於《不扩散核武器条约》的五大核武国家中，中国对其武器库、核燃料储备及核战略最秘而不宣。

根据1970年生效的该条约，五大国承诺坚持实现去核化，其它签署国承诺，不发展或者获取核武器。

美国国务院负责军控和国际安全的助理国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）称，美俄对相互的核态势了解，好於两国对中国的了解。

五大国进行了为期三天的会谈，周五发表的联合声明中称，中方领导层或表态愿意更多参与在这些议题上的合作。

一名要求匿名的美国官员称，这是中国首次主持五大国核会议。

高特莫勒告诉路透：“这是一个不错的举措。我认为，他们承担起工作组的责任，这一良好迹象表明，他们有意进行更多这种合作，这有助於可预见性和增强互信。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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