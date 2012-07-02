中国将主导五大核武国家军控谈判

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透华盛顿6月29日电（记者 Arshad Mohammed）---五大核武国家周五称，中国将主导军控条款的谈判。这是中国首次主持这类会议，此举或有助於中国核武库和核战略清晰化。
预计美国、俄罗斯、英国、法国和中国今夏将就核条款进行谈判。这一举措将秘密进行，但对去核谈判至关重要。
分析人士称，受制於《不扩散核武器条约》的五大核武国家中，中国对其武器库、核燃料储备及核战略最秘而不宣。
根据1970年生效的该条约，五大国承诺坚持实现去核化，其它签署国承诺，不发展或者获取核武器。
美国国务院负责军控和国际安全的助理国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）称，美俄对相互的核态势了解，好於两国对中国的了解。
五大国进行了为期三天的会谈，周五发表的联合声明中称，中方领导层或表态愿意更多参与在这些议题上的合作。
一名要求匿名的美国官员称，这是中国首次主持五大国核会议。
高特莫勒告诉路透：“这是一个不错的举措。我认为，他们承担起工作组的责任，这一良好迹象表明，他们有意进行更多这种合作，这有助於可预见性和增强互信。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
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雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”