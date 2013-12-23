美国未来10年核武器计划将耗资3550亿美元--CBO

路透华盛顿12月21日（记者 David Alexander） -美国国会预算办公室（CBO）周五称，奥巴马政府未来10年核武器体系计划将耗资约3,550亿美元，其中包括对核弹、运载系统和实验室进行现代化更新。

武器控制组织的分析师称，这较奥巴马政府去年提交国会报告中预计的2,085亿美元高出近1,500亿美元，鉴于美国核武器现代化项目才刚开始，2023年以后的相关费用预计还会大幅增加。

CBO称，总统奥巴马要求在2014财年为美国核力量提供231亿美元资金，其中的180亿美元用于维护武器，支持实验室和核潜艇、轰炸机和导弹。

CBO在这份总篇幅25页的报告中称，在截止到2023年的10年中，奥巴马政府计划对核潜艇、轰炸机和导弹进行现代化更新和维护，这将耗资大约1,360亿美元。

用于武器实验室、武器和海军反应堆的费用将为1,050亿美元，用于指挥和控制系统的费用将约为560亿美元。相关成本预计还会增加590亿美元，从而令未来10年的总费用达到3,550亿美元。

奥巴马称，美国需要增强武器安全性，为本国军政领导人提供谈判进一步削减核武器所需的信心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。