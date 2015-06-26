美副防长称俄罗斯炫耀核力量是在“玩火”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月25日 - 美国副国防部长沃克（Robert Work）周四称，俄罗斯炫耀核力量是在“玩火”， 美国决心阻止俄罗斯通过违反《中程核子武器条约》（INF）来取得重大军事优势。

沃克在美国众议院军事委员会称，未来几年维持美国核力量并进行现代化的费用占国防预算的比例将高达7%，较目前3-4%的比例上升，如果不批准额外的预算，将会挤占其他项目的资金。

沃克还称，俄罗斯动用核力量恫吓邻国的努力已经失败，实际上却令北约盟国更加团结。

“任何认为他们可通过动用核武器控制局势升级的人其实是在玩火，”沃克说。“局势升级就是升级，动用核武器将是最终的升级。”

沃克称，俄罗斯继续在违反INF。该条约禁止射程在500到5,500公里的弹道导弹和巡航导弹。