美副防长称俄罗斯炫耀核力量是在“玩火”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月25日 - 美国副国防部长沃克（Robert Work）周四称，俄罗斯炫耀核力量是在“玩火”， 美国决心阻止俄罗斯通过违反《中程核子武器条约》（INF）来取得重大军事优势。
沃克在美国众议院军事委员会称，未来几年维持美国核力量并进行现代化的费用占国防预算的比例将高达7%，较目前3-4%的比例上升，如果不批准额外的预算，将会挤占其他项目的资金。
沃克还称，俄罗斯动用核力量恫吓邻国的努力已经失败，实际上却令北约盟国更加团结。
“任何认为他们可通过动用核武器控制局势升级的人其实是在玩火，”沃克说。“局势升级就是升级，动用核武器将是最终的升级。”
沃克称，俄罗斯继续在违反INF。该条约禁止射程在500到5,500公里的弹道导弹和巡航导弹。
他指出，五角大楼正在为总统奥巴马研究方案，以考虑应对违反该条约的做法，不会让俄罗斯“通过违反INF来取得重大军事优势”。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”