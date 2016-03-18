美官员称中国愿支持美国对朝鲜的新制裁

路透华盛顿3月17日 - 美国国务院官员周四对新制裁可能比之前试图抑制朝鲜核计划的措施更有效持乐观看法，并指出中国明显愿意支持新制裁。

美国国务院负责国际安全和防扩散事务的助理国务卿康特里曼（Thomas Countryman）在参议院的一个听证会上称，有中国转向将朝鲜核计划视为威胁的迹象。

“他们已经明确表示，愿在具体落实问题上与我们合作，愿就一系列问题与我们磋商。”康特里曼对参议院外交关系委员会称。

这场听证会争议重重。参议员们指责康特里曼及负责军控的副国务卿Rose Gottemoeller掩饰全球、特别是亚洲地区的核安全威胁，淡化美俄不和的影响。

参议院外交关系委员会主席、共和党参议员Bob Corker称，他们的证词缺乏“紧迫性和公开性”。（完）