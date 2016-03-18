美官员称中国愿支持美国对朝鲜的新制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日 - 对新制裁可能比之前试图抑制朝鲜核计划的措施更有效，美国国务院官员周四持乐观看法，并指出中国明显愿意支持新制裁。

美国国务院负责国际安全和防扩散事务的助理国务卿康特里曼（Thomas Countryman）在参议院的一个听证会上称，有中国转向将朝鲜核计划视为威胁的迹象。

“他们已经明确表示，愿在具体落实问题上与我们合作，愿就一系列问题与我们磋商。”康特里曼对参议院外交关系委员会称。

这场听证会争议重重。参议员们指责康特里曼及负责军控的副国务卿Rose Gottemoeller掩饰全球、特别是亚洲地区的核安全威胁，淡化美俄不和的影响。

参议院外交关系委员会主席、共和党参议员Bob Corker称，他们的证词缺乏“紧迫性和公开性”。（完）