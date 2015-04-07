福岛核事故残余辐射首次“现身”加拿大海岸

路透俄勒冈波特兰4月6日 （记者 Courtney Sherwood） - 科学家周一称，首次在北美洲海岸探测到2011年日本福岛第一核电站事故产生的辐射，但是辐射水平极低，不会对人类或者海洋生物构成严重威胁。

伍兹霍尔海洋学研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）科学家 Ken Buesseler称，在2月19日于尤克卢利特海岸采集的样本中，发现了微量铯-134和铯-137。尤克卢利特是加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛上的一座小镇。

“辐射可能是危险的，在海洋遭受了史上最大规模的放射性污染物事故性排放之后，我们应该进行严密监控，”Buesseler在一份声明中表示。

伍兹霍尔海洋学研究所称，该组织探测到的放射水平极低。举例来说，每天在温哥华岛的水里游泳，持续一年，受到的辐射不到一次口腔X光辐射的千分之一。

Buesseler称，他预计类似低水平的铯将逐渐出现在其它北美海岸，可能会沿着从华盛顿到加利福尼亚的美国西海岸扩散。

伍兹霍尔海洋学研究所称，其从采集水样、为辐射试验提供资金的社区团体、当地学者和水族馆收集研究信息，并从中得出上述结论。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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