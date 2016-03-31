（更正）美国希望中国听取美方有关“萨德”系统的技术简报（3月30日）

（更正：因英文原文有误，美国副国务卿布林肯姓名应为Antony Blinken，非“Anthony Blinken”。）

路透华盛顿3月29日 （记者 Lesley Wroughton）-

美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）周二称，他希望中国接受美方提议，听取美国就“萨德”反导系统做技术简报。美国希望在韩国部署“萨德”系统，中国则认为这将威胁中国的国家安全。

布林肯称，“萨德”系统对于美国保护自身及地区盟国免遭朝鲜导弹袭击是必要的。

“我们知道中国可能不相信我们，我们已提议向他们介绍（‘萨德’系统的）技术与规格，准备解释相关技术做什么、不做什么，希望他们可以接受这项提议。”布林肯对智库--布鲁斯金学会表示。

中国国家主席习近平本周将出席在华盛顿举行的核安全峰会，朝鲜问题将是峰会重要议题。

继朝鲜1月6日进行第四次核试验，且2月7日发射远程火箭后，美韩同意开始就可能在韩部署“萨德”系统进行磋商。

中国支持对朝鲜实施新的严厉制裁，但反对在韩部署“萨德”系统，称其覆盖范围远远超出半岛防卫需求，深入亚洲大陆腹地，不仅将直接损害中国的战略安全利益，也将损害本地区其他国家的安全利益。

布林肯称，在朝鲜改变行为方式前，部署“萨德”是必要步骤。

“这些步骤不是针对中国的。而我们也要非常明确地表明态度......只要（朝鲜半岛）这种情况持续，我们就不得不采取措施。”他说道。（完）