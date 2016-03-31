更正-美国希望中国听取美方有关“萨德”系统的技术简报（3月30日）

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
(更正：因英文原文有误，美国副国务卿布林肯姓名应为“Antony Blinken”，非“Anthony Blinken”。本文由路透中文网编译提供。)
路透华盛顿3月29日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）周二称，他希望中国接受美方提议，听取美国就“萨德”反导系统做技术简报。美国希望在韩国部署“萨德”系统，中国则认为这将威胁中国的国家安全。
布林肯称，“萨德”系统对于美国保护自身及地区盟国免遭朝鲜导弹袭击是必要的。
“我们知道中国可能不相信我们，我们已提议向他们介绍（‘萨德’系统的）技术与规格，准备解释相关技术做什么、不做什么，希望他们可以接受这项提议。”布林肯对智库--布鲁斯金学会表示。
中国国家主席习近平本周将出席在华盛顿举行的核安全峰会，朝鲜问题将是峰会重要议题。
继朝鲜1月6日进行第四次核试验，且2月7日发射远程火箭后，美韩同意开始就可能在韩部署“萨德”系统进行磋商。
中国支持对朝鲜实施新的严厉制裁，但反对在韩部署“萨德”系统，称其覆盖范围远远超出半岛防卫需求，深入亚洲大陆腹地，不仅将直接损害中国的战略安全利益，也将损害本地区其他国家的安全利益。
布林肯称，在朝鲜改变行为方式前，部署“萨德”是必要步骤。
“这些步骤不是针对中国的。而我们也要非常明确地表明态度......只要（朝鲜半岛）这种情况持续，我们就不得不采取措施。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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