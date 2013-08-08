《纽约时报》不会被出售--发行人

路透8月8日 - 《纽约时报》出版人及公司董事长小阿瑟·苏兹伯格（Arthur Sulzberger Jr.）称，该报不会被出售。《波士顿环球报》和《华盛顿邮报》在此前一周被相继出售。

“我们家族会寻求出售《纽约时报》吗？答案是不会，”苏兹伯格在《纽约时报》网站发表声明称。（link.reuters.com/hej32v）

苏兹伯格称，他本人和副董事长迈克尔·戈登（Michael Golden）与《华盛顿邮报》公司董事长兼执行长唐纳德·格雷厄姆（Donald Graham）谈论过后者决定出售《华盛顿邮报》和一些小报纸的事宜，并强调《纽约时报》并不计划走类似的道路。

苏兹伯格还称，奥兹·苏兹伯格信托基金（Ochs-Sulzberger Trust）的受托人和家族其他成员将“团结一致，致力于与公司董事会、高管层和员工们一道，将《纽约时报》带入全球化和数字化的未来”。

亚马逊(AMZN.O)创始人贝罗斯（Jeff Bezos）同意以2.5亿美元收购《华盛顿邮报》，这一突如其来的交易宣告格雷厄姆家族对该报长达80年的掌控结束。

纽约时报公司将旗下《波士顿环球报》以7,000万美元现金卖给波士顿红袜棒球队的老板。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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