奥巴马论功行赏 提名驻英意大使

韩国及中国同意就朝鲜核及弹道导弹试验采取强烈措施
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透华盛顿7月10日 - 美国总统奥巴马周三宣布驻英国和意大利大使的人选，两位人选都曾为奥巴马竞选连任筹资立下功劳。
奥巴马宣布，计划由肯塔基州商界人士巴赞（MatthewBarzun）出任驻英国大使。巴赞是奥巴马2012年竞选团队的财务主席，2012年他为奥巴马竞选活动筹资超过50万美元。
此外，奥巴马还将提名律师菲利普斯（JohnPhillips）担任驻意大利大使，去年他为奥巴马竞选活动筹资10-20万美元。
这两项提名均需获得参议院确认。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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