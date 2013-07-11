奥巴马论功行赏 提名驻英意大使

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月10日 - 美国总统奥巴马周三宣布驻英国和意大利大使的人选，两位人选都曾为奥巴马竞选连任筹资立下功劳。
奥巴马宣布，计划由肯塔基州商界人士巴赞（Matthew Barzun）出任驻英国大使。巴赞是奥巴马2012年竞选团队的财务主席，2012年他为奥巴马竞选活动筹资超过50万美元。
此外，奥巴马还将提名律师菲利普斯（John Phillips）担任驻意大利大使，去年他为奥巴马竞选活动筹资10-20万美元。
这两项提名均需获得参议院确认。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。