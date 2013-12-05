奥巴马称因“安全原因”不能用iPhone

美国总统奥巴马2011年11月26日在马里兰观看NCAA美国大学篮球联赛时使用其黑莓手机。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿12月4日 - 黑莓(BB.TO)虽然麻烦缠身，但至少还有一位非常忠实的用户：美国总统奥巴马。

奥巴马周三与年轻人见面推广医保法案时称，他由于“安全原因”不能用苹果智能手机iPhone，但他用苹果的平板电脑iPad。

根据斯诺登曝光的文件，苹果(AAPL.O)是允许美国国家安全局直接登录含有用户数据服务器的几家科技公司之一。这些科技公司都对这种说法予以否认。

奥巴马在2009年入主白宫后坚持继续使用其黑莓手机，但称只有10个人知道他的个人邮箱地址。小布什和克林顿在担任总统期间都不使用电子邮箱。

黑莓前身为RIM，曾是移动电子邮件服务的先驱，但随着苹果iPhone、谷歌(GOOG.O)安卓手机等更多方便用户使用的设备的出现，该公司的市场份额日渐流失。

该公司近期叫停出售计划，试图通过致力于大企业和政府客户来开辟新的发展路线。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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