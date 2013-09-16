美国总统奥巴马下月将出访印尼等亚洲四国

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月13日 - 美国白宫周五称，总统奥巴马将在10月6-12日期间访问印度尼西亚、文莱、马来西亚和菲律宾，届时将与亚洲国家的领导人商讨经济和安全问题。

奥巴马此行正值亚洲地区国家试图解决南海争端之际。奥巴马政府的外交政策以亚洲为侧重点，该国官员一直密切关注南海争端。

奥巴马将与菲律宾总统阿基诺商讨经济和安全问题。菲律宾已就南海争端向国际海洋法法庭申请仲裁。

白宫称，奥巴马此次访问之行的第一站是印尼，届时他将与相关国家的领导人会面，就跨太平洋伙伴关系协议（TPP）进行磋商。该协议或在年底前敲定。

奥巴马将在印尼出席一个亚太经济合作组织（APEC）经济会议，同时还会与印尼总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）会晤。

白宫指出，奥巴马在访问文莱期间，将出席美国-东盟峰会和东亚峰会，届时将会商讨海事安全、能源、投资和贸易问题等。

在访问马来西亚期间，奥巴马将与该国总理纳吉布（Najib Razak）会面，同时还会在全球创业峰会（Global Entrepreneurship Summit）发表主题演讲。（完）