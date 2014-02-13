奥巴马将于4月访问日韩等四国

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周三宣布将在4月份访问日本、韩国、马来西亚和菲律宾。

白宫称，奥巴马将分别与四国领导人会晤，并计划商谈外交、经济和安全问题。去年10月，由于美国联邦政府关门，奥巴马搁置访问马来西亚和菲律宾，并取消赴印尼和文莱参加APEC峰会的计划。

政治分析人士当时表示，虽然考虑到美国当时的情况，取消出行计划是可以理解的，但此事反映出美国政治经济动荡、将国际舞台拱手让给中国的形象。

美国2012年宣布重返亚洲战略，意味着美国将把部分重点从欧洲和中东转移到在世界事务中占举足轻重影响的亚洲。美国希望建立与亚洲国家更为密切的经济和军事关系，并跟上中国日盛的影响力。

由于国内政治和墨西哥湾漏油事件，奥巴马2010年推迟了对印尼和澳大利亚的访问，并因出席民主党全国大会而缺席了2012年在俄罗斯举行的亚太峰会。

白宫称，奥巴马计划与日本首相安倍晋三讨论跨太平洋伙伴关系(TPP)贸易协议等问题，并计划与韩国总统朴槿惠讨论朝鲜的近期动向等问题。（完）