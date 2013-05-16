奥巴马资产总值最高达690万美元

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿5月15日 - 美国联邦政府文件显示，总统奥巴马申报资产的价值介于185万美元至688万美元，其中包括价值介于100万美元至500万美元的美国中期公债。
奥巴马和妻子米歇尔4月申报去年经调整后的总收入约60.86万美元，低于之前一年，因奥巴马畅销书带来的收入减少。
奥巴马作为总统的年薪为40万美元。奥巴马在伊利诺伊州一处房产有50万美元至100万美元的抵押贷款。
美国副总统拜登的登记资产价值介于43.9万美元至107万美元，名下还有约75.5万美元至167万美元的负债，其中包括50万美元至100万美元的抵押贷款。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)