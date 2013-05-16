奥巴马资产总值最高达690万美元

路透华盛顿5月15日 - 美国联邦政府文件显示，总统奥巴马申报资产的价值介于185万美元至688万美元，其中包括价值介于100万美元至500万美元的美国中期公债。

奥巴马和妻子米歇尔4月申报去年经调整后的总收入约60.86万美元，低于之前一年，因奥巴马畅销书带来的收入减少。

奥巴马作为总统的年薪为40万美元。奥巴马在伊利诺伊州一处房产有50万美元至100万美元的抵押贷款。

美国副总统拜登的登记资产价值介于43.9万美元至107万美元，名下还有约75.5万美元至167万美元的负债，其中包括50万美元至100万美元的抵押贷款。(完)

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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