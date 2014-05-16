奥巴马申报个人财产 年薪40万美元

路透华盛顿5月15日 -根据周四公布的财务披露表格，美国总统奥巴马申报的个人财产在195万美元至715万美元之间，其中有100万美元至500万美元为美国国债。

奥巴马和妻子米歇尔4月份申报去年的收入为50.318万美元。作为总统，奥巴马的年薪为40万美元。

根据周四公布的财务披露表格，奥巴马除工资外的额外收入介于18万美元至48.2万美元之间，主要来自书籍版税和投资。

奥巴马夫妇为其芝加哥的房产申请了30年住房抵押贷款，贷款额在50万美元至100万美元之间，利率为5.625%。奥巴马在伊利诺伊州议会(Illinois General Assembly)和芝加哥大学有参加退休计划。

副总统拜登申报的个人财产在23万美元至85万美元之间。他的个人年薪为23.07万美元。

拜登申报的额外收入介于3万美元至10.5万美元之间，主要来自租赁财产和书籍版税。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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