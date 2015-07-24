奥巴马敦促英国留在欧盟

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿7月23日 - 美国总统奥巴马在BBC周四发布的采访内容中称，英国必须留在欧盟，以维持其全球影响力。
奥巴马称，英国的欧盟成员国身份“给了我们对这个跨大西洋联盟实力的更大信心”。他还称，欧盟“让世界更安全，更繁荣”。
英国首相卡梅伦承诺与欧盟协商新的解决方案，并将在2017年底前就英国是否留在欧盟举行公投。
奥巴马在该采访的另一摘录中称，“即使在面对大规模杀戮频发的情况下”，也未能通过“常识性的枪支安全法”，这是他最大的挫折。
“看看自9.11以来死于恐怖主义的美国人数量，会发现不到100人，再看看死于枪支暴力的人数，那则是成千上万，”奥巴马在白宫的采访中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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