美国政经：总统奥巴马暗示为美联储寻找新主席

路透华盛顿6月17日 - 美国总统奥巴马在周一刊登的采访稿中暗示，他可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)寻找一位新掌门人，称现任主席贝南克在位时间已经比贝南克自己最初计划长了很多。

当被问道如果贝南克愿意留任，奥巴马是否会再度任命他时，奥巴马并未直接回答。

据称，奥巴马正考虑数位货币专家作为候选人，包括美联储理事暨副主席叶伦、曾先后担任过克林顿和奥巴马助手的萨默斯以及前财长盖特纳。