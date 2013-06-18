美国政经：总统奥巴马暗示为美联储寻找新主席

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿6月17日 - 美国总统奥巴马在周一刊登的采访稿中暗示，他可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)寻找一位新掌门人，称现任主席贝南克在位时间已经比贝南克自己最初计划长了很多。
当被问道如果贝南克愿意留任，奥巴马是否会再度任命他时，奥巴马并未直接回答。
据称，奥巴马正考虑数位货币专家作为候选人，包括美联储理事暨副主席叶伦、曾先后担任过克林顿和奥巴马助手的萨默斯以及前财长盖特纳。
相关提名预计最早将在今秋宣布，以让美联储的提名在贝南克离任前有时间获得参议院的批准。(完) (编译 许娜; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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