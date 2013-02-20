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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 08:15 BJT

《美国政经焦点》奥巴马向共和党人士施以新压以阻止减支计划

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)批评奥巴马还在搞"竞选那一套"活动,而不是聚焦在削减政府浪费或减少绿色能源项目支出上.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)没有透露官员们是否正与共和党人进行会晤.

为了给国会时间来研究一项长期方案,奥巴马敦促国会中的共和党人接受民主党上周提出的较小型方案,该方案规模为1,100亿美元.

但共和党人认为,继勉强同意对富裕人群加税后,增税的幅度已经足够.

共和党人希望削减更多开支,来减少美国每年1万亿(兆)美元的赤字,以及16万亿美元的国家债务.(完) (编译 王翔琼/梁瑞雪;审校 郑茵/张涛)

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