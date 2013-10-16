当美国总统最酷的是什么？

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月15日 - 作为自由世界的领导人，最酷的一件事是什么呢？美国总统奥巴马周二在电视采访中给出了答案，那便是：没人会拒接你的电话。
奥巴马接受电视采访，谈论本周四美国债务上限期限以及政府部分“关张”15天所产生的影响。
在采访中，纽约WABC电视台主持人Diana Williams称，她女儿想让她问问奥巴马，当总统最酷的事是不是能与巨星碧昂丝和Jay-Z夫妇做朋友。
“玛利亚和萨莎也是这么觉得的，” 奥巴马笑着说。玛利亚和萨莎是奥巴马的两个女儿。
奥巴马说：“就我而言，我觉得最酷的事是，如果对谁感兴趣，不管他是干什么的，是科学家、体育界人士、作家或其他，如果我想给他们打电话……他们都会接电话，这实在是挺酷的。”
过去几个月，奥巴马在白宫接待了不少算得上“酷”的人物，包括美国橄榄球冠军队--巴尔的摩乌鸦（Baltimore Ravens）、《星球大战》导演乔治·卢卡斯（George Lucas）、美国创作歌手卡洛尔·金（Carole King）以及作家琼·狄迪恩（Joan Didion）等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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