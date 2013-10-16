当美国总统最酷的是什么？

路透华盛顿10月15日 - 作为自由世界的领导人，最酷的一件事是什么呢？美国总统奥巴马周二在电视采访中给出了答案，那便是：没人会拒接你的电话。

奥巴马接受电视采访，谈论本周四美国债务上限期限，以及政府部分“关张”15天所产生的影响。

在采访中，纽约WABC电视台主持人Diana Williams称，她女儿想让她问问奥巴马，当总统最酷的事是不是能与巨星碧昂丝和Jay-Z夫妇做朋友。

“玛利亚和萨莎也是这么觉得的，” 奥巴马笑着说。玛利亚和萨莎是奥巴马的两个女儿。

奥巴马说：“就我而言，我觉得最酷的事是，如果对谁感兴趣，不管他是干什么的，是科学家、体育界人士、作家或其他，如果我想给他们打电话……他们都会接电话，这实在是挺酷的。”

过去几个月，奥巴马在白宫接待了不少算得上“酷”的人物，包括美国橄榄球冠军队--巴尔的摩乌鸦（Baltimore Ravens）、《星球大战》导演乔治·卢卡斯（George Lucas）、美国创作歌手卡洛尔·金（Carole King）以及作家琼·狄迪恩（Joan Didion）等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。