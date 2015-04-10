奥巴马称对中国威逼南海周边小国表示关切

路透4月9日 （记者 Emily Stephenson） - 美国总统奥巴马周四称，美国对中国凭借自身的“绝对规模与力量”威逼南海周边小国表示关切。

中国称，在南海的活动是为了更好地维护国家领土主权。在此之后，奥巴马发表了上述言论。

“我们的关切点在于，中国未必在遵守国际规范与准则，且中国正在凭借自身的绝对规模与力量迫使（南海周边）各国处于从属地位，”奥巴马在牙买加出席活动时表示。

“我们认为这可以通过外交途径解决，但菲律宾或者越南没中国那么大，并不意味着他们就可以被排挤到一边。”

中国外交部发言人华春莹称：“中国政府对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，主要是为了完善岛礁的相关功能……更好地履行中方在海上搜寻与救助、防灾减灾、海洋科研、气象观察、环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务。”美国国务院表示，中国的活动引发了该地区对中国意图的忧虑。

奥巴马称，美国鼓励中国在全世界进行投资，但投资需要能够令被投资国的民众受益。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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