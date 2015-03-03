《独家新闻》奥巴马批评中国对科技企业的监管新规

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月2日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周一接受路透专访时批评中国将对美国科技企业推行的监管新规，称中国政府如果想要与美国做生意，需要改变这一政策，并表示他已经向中国国家主席习近平提出这一质疑。

对于中国反恐怖主义法（草案）中要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，以方便中国有关部门进行监控，奥巴马表示他对此颇为关切。

“我已经就此直接向习主席提出了这一问题，”奥巴马表示。“我们对他们非常清楚地表示，如果他们想和美国做生意，他们需要改变这一计划。”

中国政府认为这些做法对保护国家机密和商业机密至关重要。西方企业表示，这些规定加剧了在世界第二大经济体--中国进行商业运作的难度，强化了美国与中国在网络安全方面的互不信任。

根据去年末公布的反恐法（草案），在中国境内提供电信业务、互联网服务的，应当将相关设备、境内用户数据留存在中国境内；此外，发现含有恐怖主义内容的信息的，要保存相关记录，并向公安机关或者有关主管部门报告。

奥巴马表示：这些法律规定“势必强迫所有外国企业，包括美国公司，向中国政府上缴便于中国政府窥探和追踪所有用户的途径。”

“你可以想象这些科技企业是不愿意这么做的，”他说道。

奥巴马表示，这些规定也会给中国带来负面影响。

“这些限制性做法长期而言也会伤害中国经济，因为我认为不会有任何美国或欧洲跨国企业向政府交出数据、个人资料等而不会遭到市场的惩罚，”奥巴马表示。

美国政府一位官员上周告诉路透，奥巴马政府已经就对中国反恐法案的问题向中国政府表示了关切。

不过可以肯定的是，西方国家政府，包括美国和英国政府，多年来也一直要求科技企业披露加密原则，并取得了不同程度的成功。