奥巴马称希拉里“私邮公用”并未损害国家安全

路透华盛顿4月10日 - 美国总统奥巴马称，民主党总统参选人希拉里担任国务卿期间对电邮的处理从未对国家安全造成损害。

奥巴马在福克斯新闻网周日播出的采访中称，希拉里在“私邮公用”上承认存在疏忽之处。

“但我认为，从另一方面来看，作为国务卿，她为国家效力四年且成绩出色，看到这点也很重要，”奥巴马说道。

希拉里在2009-2013年间担任国务卿，她表示自己在担任国务卿期间的电邮安排没有违规，且有关调查将证明她是无罪的。

奥巴马被问及司法部是否会公正处理希拉里电邮一案。

“我保证司法部、美国联邦调查局（FBI）进行的任何调查都不会受到政治影响，不仅是这宗调查，任何调查都是如此，”奥巴马说道。

“保证如此。这点不必多说。司法部不会区别对待任何人。因为无人凌驾于法律之上，”他说道。（完）