美国遭受网络威胁高企 企业希望政府展现灵活性

路透华盛顿3月13日（记者 Susan Heavey/Alina Selyukh） - 来自国防、科技、能源和银行业的企业高管周三对美国总统奥巴马表示，同意黑客攻击是最大的安全威胁，但是希望政府尽量保持灵活性。

奥巴马及其高级安全顾问与13家企业的首席执行官在白宫战情室开会，讨论政府和民间如何加强美国互联网安全，包括立法需求。

去年试图通过国会立法来增强美国互联网安全的努力以失败告终，白宫更加关注该问题。

“我觉得政府、总统和我们都同意，希望政府尽量展现出灵活性。”霍尼韦尔(HON.N)的David Cote在会后对CNBC说道。

“灵活性很重要，因为这类威胁变化很快。”

一天前，美国情报部门主管表示，黑客攻击和互联网间谍活动首次取代恐怖主义成为美国面临的最大威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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