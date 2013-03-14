美国遭受网络威胁高企 企业希望政府展现灵活性

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月13日（记者 Susan Heavey/Alina Selyukh） - 来自国防、科技、能源和银行业的企业高管周三对美国总统奥巴马表示，同意黑客攻击是最大的安全威胁，但是希望政府尽量保持灵活性。
奥巴马及其高级安全顾问与13家企业的首席执行官在白宫战情室开会，讨论政府和民间如何加强美国互联网安全，包括立法需求。
去年试图通过国会立法来增强美国互联网安全的努力以失败告终，白宫更加关注该问题。
“我觉得政府、总统和我们都同意，希望政府尽量展现出灵活性。”霍尼韦尔 的David Cote在会后对CNBC说道。
“灵活性很重要，因为这类威胁变化很快。”
一天前，美国情报部门主管表示，黑客攻击和互联网间谍活动首次取代恐怖主义成为美国面临的最大威胁。（完）
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报