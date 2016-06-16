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时事要闻 | 2016年 6月 16日 星期四 11:15 BJT

奥巴马在白宫会见达赖 中国表示坚决反对

路透华盛顿6月15日（记者 David Brunnstrom/Timothy Gardner） - 美国总统奥巴马周三在白宫与达赖喇嘛会面。此前，中国外交部已向美国驻华使馆提出严正交涉，对美方此次会见安排表示坚决反对。

奥巴马任内四次在白宫与达赖会面都是在地图室，而非椭圆形办公室。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，选择在白宫地图室会面，凸显“会面的私人性质”。

白宫在声明中称，奥巴马敦促达赖及其代表与中国政府进行“有意义的、直接的对话”，以缓解紧张局面并解决分歧。

白宫称，奥巴马向达赖表示他不支持“藏独”。

中国外交部发言人陆慷周三在例行记者会上被问及此项见面安排时称：“第十四世达赖喇嘛不是一个单纯的宗教人士，而是长期打着宗教幌子从事反华分裂活动的政治流亡者。美方如果安排上述会见，将会向‘藏独’分裂势力发出错误信号，损害中美互信与合作。”

陆慷称，中方敦促美方信守“承认西藏是中国一部分、反对西藏独立”的承诺，停止对“藏独”势力的任何支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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