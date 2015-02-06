奥巴马出席全美祈祷早餐会 称达赖是“好朋友”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿2月5日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马和达赖共同参加在华盛顿举行的全美祈祷早餐会，两人互致问候，但没有直接会面。
奥巴马用类似鞠躬的姿势同达赖打招呼，称其为“好朋友”，是“以慈悲为怀并鼓励大家为全人类自由和尊严而努力的伟大榜样”。
奥巴马在全美祈祷早餐会上发表演讲，谈及了宗教自由的重要性。达赖被安排坐在奥巴马对面的桌上，与奥巴马的高级顾问Valerie Jarrett同桌。
活动开始时，奥巴马同达赖握手致意，然后挥手离开并向达赖点头笑了笑。活动举办方亦对达赖予以称赞，引来一阵掌声。
这些举动可能惹怒中国。中国此前曾表示，坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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