奥巴马出席全美祈祷早餐会 称达赖是“好朋友”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月5日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马和达赖共同参加在华盛顿举行的全美祈祷早餐会，两人互致问候，但没有直接会面。

奥巴马用类似鞠躬的姿势同达赖打招呼，称其为“好朋友”，是“以慈悲为怀并鼓励大家为全人类自由和尊严而努力的伟大榜样”。

奥巴马在全美祈祷早餐会上发表演讲，谈及了宗教自由的重要性。达赖被安排坐在奥巴马对面的桌上，与奥巴马的高级顾问Valerie Jarrett同桌。

活动开始时，奥巴马同达赖握手致意，然后挥手离开并向达赖点头笑了笑。活动举办方亦对达赖予以称赞，引来一阵掌声。