奥巴马出席全美祈祷早餐会 称达赖是“好朋友”

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月5日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马和达赖共同参加在华盛顿举行的全美祈祷早餐会，两人互致问候，但没有直接会面。
奥巴马用类似鞠躬的姿势同达赖打招呼，称其为“好朋友”，是“以慈悲为怀并鼓励大家为全人类自由和尊严而努力的伟大榜样”。
奥巴马在全美祈祷早餐会上发表演讲，谈及了宗教自由的重要性。达赖被安排坐在奥巴马对面的桌上，与奥巴马的高级顾问Valerie Jarrett同桌。
活动开始时，奥巴马同达赖握手致意，然后挥手离开并向达赖点头笑了笑。活动举办方亦对达赖予以称赞，引来一阵掌声。
这些举动可能惹怒中国。中国此前曾表示，坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖。（完）
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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