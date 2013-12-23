奥巴马：我家有女初长成

路透华盛顿12月20日 -美国总统奥巴马表示，他对女儿到了开始约会的年龄并不担心。毕竟，总会有人帮他留意女儿的一举一动。

奥巴马在周五播出的电视采访中对美国喜剧演员、脱口秀主持人史蒂夫·哈维(Steve Harvey)表示，15岁的玛利亚和12岁的萨沙都“非常懂事儿”。

奥巴马开玩笑地说：“另外，我已经派手下人拿枪全天候盯着她们了。”这里指的是美国特勤局对奥巴马家人的保护。

奥巴马在白宫接受采访时打趣地说：“这是我竞选连任的主要原因。我打算让她们在中学阶段都这么过。”

奥巴马和家人周五前往夏威夷进行两周的度假。

奥巴马和妻子、“第一夫人”米歇尔(Michelle Obama)努力在奥巴马任期内让两个女儿尽可能远离公众视线。

奥巴马在采访中说：“她们都很棒，但她们长得太快了。”

奥巴马说，他担心两个女儿能否拥有正常的生活，还称他教育她们在情感关系上作出明智的决定。

“我之前告诉过她们，只要那个年轻人对你表示尊重，对你很好，我就不会再分分钟围在你们身边。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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