助手预计奥巴马第二任期将更为强势

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿1月17日（记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马的一名高级助手周四称，奥巴马在第二任期中料更为强势，因为他将面对与共和党人的艰难周旋。
白宫副幕僚长Nancy-Ann Deparle在为奥巴马工作四年后将于周五离职，她是白宫职位最高的女性之一，也是奥巴马2010年医保改革的设计者。
Deparle在接受采访时表示，相信医保法案正在按计划执行，降低了医保成本，且尽管一些共和党州长比较担心，法案仍缓慢并在正常轨道上推进。
奥巴马提名的三个内阁人选无一名女性，一些人担忧他放弃多元化，Deparle则认为这样的担心没有必要。美国国务院、国防部和财政部长的提名人选都是白人男性。
“我从来没有从总统处感受到（放弃多元化），我一直感觉他身边有很强的女性。”
“我认为在鼓励美国民众参与推动我们希望从国会处得到的变革方面，（奥巴马）将采取更为强硬的策略。”
“我认为奥巴马会使用更多行政命令以达到目的，”Deparle说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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