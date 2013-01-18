助手预计奥巴马第二任期将更为强势

路透华盛顿1月17日（记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马的一名高级助手周四称，奥巴马在第二任期中料更为强势，因为他将面对与共和党人的艰难周旋。

白宫副幕僚长Nancy-Ann Deparle在为奥巴马工作四年后将于周五离职，她是白宫职位最高的女性之一，也是奥巴马2010年医保改革的设计者。

Deparle在接受采访时表示，相信医保法案正在按计划执行，降低了医保成本，且尽管一些共和党州长比较担心，法案仍缓慢并在正常轨道上推进。

奥巴马提名的三个内阁人选无一名女性，一些人担忧他放弃多元化，Deparle则认为这样的担心没有必要。美国国务院、国防部和财政部长的提名人选都是白人男性。

“我从来没有从总统处感受到（放弃多元化），我一直感觉他身边有很强的女性。”

“我认为在鼓励美国民众参与推动我们希望从国会处得到的变革方面，（奥巴马）将采取更为强硬的策略。”

“我认为奥巴马会使用更多行政命令以达到目的，”Deparle说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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