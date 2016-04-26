奥巴马到访英德两国 展现对亲密盟友的支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国汉诺威4月26日（记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马过去四天在欧洲访问了两个关系最久远且最亲密的政治盟友，并在他们关心的问题上投入了可观的政治资本。

这可能是奥巴马任期内最后一次访问英德两国。本次访问投入的时间和精力，显示出奥巴马对这两国领导人的感情和信任。在奥巴马当初做出最艰难的经济及外交政策决定之时，英德领导人一直在支持他。

不过，这次访问还突出了奥巴马对全球经济不振及叙利亚冲突产生的涟漪效应的担忧。这些都是奥巴马希望在明年1月20日任期结束前处理的优先事项。

“从现在到离任的这段时间，我的目标是确保当我上交钥匙时办公桌上是干净的，而如果届时世界并未完全整洁，那么至少也要比我发现问题时有明显改善，”奥巴马在德国汉诺威告诉记者。

在伦敦，奥巴马专注于英国面临的最大国内政策问题，试图说服英国民众在6月的全民公投中为英国留在欧盟投票。

在德国汉诺威，奥巴马在汉诺威工业博览会上参观展览数小时，并热烈讨论了美欧贸易协定的经济效益。

奥巴马希望在任期结束之前与欧盟就“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”（TTIP）完成谈判。奥巴马认为TTIP能够提振美国经济。

“时间不在我们这一边，”奥巴马在汉诺威告诉商界领袖。“如果我们今年内不能完成谈判，那么美国和欧洲即将来临的政治过渡期或将意味着该协议在相当长时间内不会完成。”

给奥巴马经济会谈蒙阴的问题是导致欧洲难民潮的叙利亚冲突。奥巴马也一直在寻找方法来增加力量打击“伊斯兰国”武装分子。

在汉诺威，奥巴马宣布向叙利亚增加250名兵力，协助当地组织打击“伊斯兰国”。但奥巴马也承认，打击“伊斯兰国”的时间线将远远超出他的任期。

另外，奥巴马到访是个大新闻，他的朋友们也能采借到他的一些明星影响力。

“他在德国是个受欢迎的人物，所以他来到这里、支持（默克尔），尤其在难民和移民问题上......是对她有帮助的，”奥巴马的前白宫顾问、德国马歇尔基金会主席卡伦·唐弗丽德(Karen Donfried)说。(完)