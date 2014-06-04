《分析》奥巴马试图重新定义外交政策，被批“雷声大雨点小”

路透华盛顿5月29日 - 美国总统奥巴马第二任期曾被视为他在世界舞台留下烙印的良机，而他目前正试图重塑外交政策，但看起来形势不妙。

美国政府几乎是在整体发动公关攻势，奥巴马本人近日就外交政策发表重要演讲，但这一切似乎并未打消批评人士的疑虑，批评人士称他的外交政策没有章法。

奥巴马第二任期只剩两年半的时间了，而他想要在任期结束前留下成功的外交政策遗产，面临许多棘手挑战，其中包括乌克兰危机、叙利亚内战和南海主权争议等。

奥巴马已描绘外交战略轮廓，军事外交结盟和制裁手段并进，以巩固在国际社会的领导地位，但目前还不能确定他和他的幕僚是否有见识来改变外界对美国影响力削弱的看法，更不必说是否有足够时间了。

曾担任政府中东问题顾问的米勒(Aaron David Miller)说：“这是个抗拒风险的总统，他不大可能采取非常大胆的举动。而且他面临一系列难题，对这些问题没什么短平快的美国式解决方案。”

其中首要难题是乌克兰，奥巴马和其他西方国家领导人无力阻止俄罗斯吞并克里米亚，这给了奥巴马第一任期内提出的“重启”美俄关系战略一个大大的难堪，共和党批评人士嘲笑他居然幼稚到去相信俄罗斯总统普京。

眼下奥巴马能指望的最好结果，无非就是俄罗斯不去控制更多的乌克兰领土，这也许要归功于美国等西方国家对俄罗斯的制裁措施，但绝对算不上他第二任期的重大成就。

奥巴马留下“被动”印象的一个重要论据就是：外界认为他任由叙利亚内战升级。去年在叙利亚动用化学武器、越过美国所谓“红线”后，奥巴马未出兵打击叙利亚政府军，这令外界质疑奥巴马是否愿意动用武力去干预其他的全球危机。

奥巴马周三在西点军校毕业典礼上演讲时，宣布将加大对叙利亚反抗武装的支持力度，但他仍明确表态美国的介入程度是有限的。

而在奥巴马第二任期余下的时间里，要如何应对中国在南海主权争议中的强硬立场，是另一个棘手难题。

他周三承诺将深化美国与亚洲的交往，但这方面进展缓慢，一些盟国甚至质疑他所谓的“重心”重返亚洲是真是假。

奥巴马的外交政策中，最可望有所成就的是伊朗核问题，他对伊朗的主动姿态推动了核谈判重启。但奥巴马也承认，现在要说成功也还为时过早，而即便就伊朗核项目达成了协议，他要争取美国国会批准以及以色列支持也绝非易事。

奥巴马此次演讲，或许是由于他本人及其幕僚不满于外界有关他削弱了美国领导力的说法，且担心这种说法成为普遍共识。

而奥巴马被追问外交政策方面的“奥巴马主义”时，他不耐烦地将外交政策概括为“一定要避免错误”。

奥巴马的幕僚称，奥巴马小圈子里对奥巴马务实态度的概要就是“别做傻事”。奥巴马履行承诺让美国从伊拉克战事中抽身而出，且正在逐步撤离阿富汗。

奥巴马近期访问欧洲时，将具体阐述其外交政策；其幕僚则将在国内外就具体议题发表演讲，强化奥巴马想要传递的讯息。

奥巴马曾是一名训练有素的律师，他有条不紊地为自己的政策辩护，并称批评人士脱离美国民众厌恶战争的背景。民主党一些人士和曾经支持奥巴马的专栏作家，近期也开始对奥巴马持批评立场。

奥巴马的最新演讲遭到报纸主笔的普遍诟病。《纽约时报》称：“此番演讲雷声大雨点小、乏善可陈、缺乏战略广度，不太可能平息批评者的声音。”

但智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)的外交政策专家奥汉隆(Michael O’Hanlon)则称，奥巴马在乌克兰危机等问题上实现了恰当平衡，但他在解释自己的想法方面做得不够好。

奥汉隆在《外交》杂志撰文道：“跟(前总统)罗纳德·里根学几招也许管用。”

带领美国摆脱伊拉克战争，逐步撤离阿富汗，以及下令执行击毙本·拉登的作战行动，这些必然成为奥巴马第一任期的亮点，有助于奥巴马整体政绩。

外交领域往往是总统第二任期更多关注的，尤其是在国会分裂局面影响立法的情况下。因此，奥巴马很可能再次尝试在以色列与巴勒斯坦之间斡旋，并可能再次对古巴伸出橄榄枝。

但也许奥巴马根本没机会创造新的成功。随着美国国会中期选举临近，奥巴马成为“跛脚鸭”总统的风险隐现。若他国领袖认为奥巴马在国内的影响力日渐削弱，可能就不太愿意采取配合态度。

除此之外，近期民调显示，至少有半数美国人不支持奥巴马在国际事务上的态度。(完)