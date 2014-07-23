奥巴马指责俄罗斯资助乌克兰分裂反叛力量

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透西雅图7月22日 - 美国总统奥巴马周二指责俄罗斯资助乌克兰反叛力量，并称美国在海外的挑战引发了本国民众的不安。
奥巴马在西雅图的一个为民主党筹资的活动上发表了此番言论。
奥巴马在活动上指出，乌克兰、叙利亚、伊拉克、以色列以及加沙的冲突在美国民众中引发了不安。
“人们焦虑不安。其中有些人眼下不得不应对一些严重的海外挑战，”他说。
“对于乌克兰正在发生的一切、俄罗斯对其邻国的入侵及其向分裂力量提供资金和武器的方式、还有叙利亚正在发生的一切，不论大家看到与否……有一部分人只是觉得世界旧秩序没有维持住，而又没有我们所需的新秩序，”奥巴马说。
奥巴马在西雅图地区参加了两场募资活动，随后在晚上前往旧金山。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。