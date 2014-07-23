奥巴马指责俄罗斯资助乌克兰分裂反叛力量

路透西雅图7月22日 - 美国总统奥巴马周二指责俄罗斯资助乌克兰反叛力量，并称美国在海外的挑战引发了本国民众的不安。

奥巴马在西雅图的一个为民主党筹资的活动上发表了此番言论。

奥巴马在活动上指出，乌克兰、叙利亚、伊拉克、以色列以及加沙的冲突在美国民众中引发了不安。

“人们焦虑不安。其中有些人眼下不得不应对一些严重的海外挑战，”他说。

“对于乌克兰正在发生的一切、俄罗斯对其邻国的入侵及其向分裂力量提供资金和武器的方式、还有叙利亚正在发生的一切，不论大家看到与否……有一部分人只是觉得世界旧秩序没有维持住，而又没有我们所需的新秩序，”奥巴马说。

奥巴马在西雅图地区参加了两场募资活动，随后在晚上前往旧金山。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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