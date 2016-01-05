奥巴马将绕过国会出台控枪新规 或掀政治风暴

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月4日 （记者 Jeff Mason/Roberta Rampton） - 美国政府将出台枪械管制新规，要求更多枪支销售商须持有执照，并要求对更多枪支买家实施背景调查。总统奥巴马称，这在他的权力范围内，无需国会批准。
奥巴马对记者表示，新规与美国宪法第二修正案有关“人民持有和携带武器之权利不容侵犯”的规定并不矛盾。
“这些建议不仅在我和相关行政部门的法律权限内，而且也是多数美国人民支持的，其中包括枪支拥有者。”奥巴马在与美国司法部长林奇以及其他幕僚会面时称。
奥巴马绕过国会出台枪支新规之举可能面临法律挑战，或引发政治风暴。共和党人指责奥巴马滥用权力。
美国发生多起恶性枪击案，引发全国民众愤怒，而国会在加强枪械管制方面迟迟未见行动，奥巴马近月要求其幕僚研究在他行政权范围内如何收紧枪械管制。
林奇称，政府未估算有多少人将受到枪械新政影响。
奥巴马称，新政无法完全防止重大枪击案或暴力犯罪，但有助挽救生命。奥巴马将于美东时间周二上午11:40（1640 GMT）就枪械管制发表演讲。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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