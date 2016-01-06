奥巴马宣布控枪行政令 忆及枪击案遇害儿童时落泪

路透华盛顿1月5日（记者 Roberta Rampton/Ayesha Rascoe） - 美国总统奥巴马周二宣布无需国会批准即可实施的控枪行政命令，在谈及一起恶性枪击案中遇害的孩子们时落泪。

奥巴马明确表示并不寄望于在其任期最后一年修改枪械法规，但承诺将尽其所能，让控枪成为大选前的主要议题。

奥巴马在白宫发表演讲时坚定有力，周围是枪击案受害者的家人们。当谈到宪法赋予美国公民的持枪权必须与公民的信仰权、和平集会权及生存权取得平衡时，他明显情绪激昂。

奥巴马经常说，他在任期间最艰难的日子就是面对2012年12月康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案。这起枪击案造成20名儿童及6名成人遇难。

“每当我想到那些孩子，都感到愤怒。”他说到此处难忍落泪。

“那件事改变了我，就在那天。”他说，“我真心希望，这件事会改变这个国家。”

奥巴马在本周四CNN直播的一次市民会议上以及下周二的国情咨文演讲中，预计还将讨论枪支暴力问题。

根据新的控枪行政令，将要求更多的枪支销售者持有执照，并要求对更多购枪者进行背景调查。（完）