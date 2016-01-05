奥巴马将绕过国会出台控枪新规 或掀政治风暴

美国热股：KINDER MORGAN连续第九个季度公布的营收不及预期，股价下跌
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jeff Mason/Roberta Rampton
路透华盛顿1月4日 - 美国政府将出台枪械管制新规，要求更多枪支销售商须持有执照，并要求对更多枪支买家实施背景调查。总统奥巴马称，这在他的权力范围内，无需国会批准。
奥巴马对记者表示，新规与美国宪法第二修正案有关“人民持有和携带武器之权利不容侵犯”的规定并不矛盾。
“这些建议不仅在我和相关行政部门的法律权限内，而且也是多数美国人民支持的，其中包括枪支拥有者。”奥巴马在与美国司法部长林奇以及其他幕僚会面时称。
奥巴马绕过国会出台枪支新规之举可能面临法律挑战，或引发政治风暴。共和党人指责奥巴马滥用权力。
美国发生多起恶性枪击案，引发全国民众愤怒，而国会在加强枪械管制方面迟迟未见行动，奥巴马近月要求其幕僚研究在他行政权范围内如何收紧枪械管制。
林奇称，政府未估算有多少人将受到枪械新政影响。
奥巴马称，新政无法完全防止重大枪击案或暴力犯罪，但有助挽救生命。奥巴马将于美东时间周二上午11:40（1640 GMT）就枪械管制发表演讲。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)
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