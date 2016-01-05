奥巴马将绕过国会出台控枪新规 或掀政治风暴

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jeff Mason/Roberta Rampton

路透华盛顿1月4日 - 美国政府将出台枪械管制新规，要求更多枪支销售商须持有执照，并要求对更多枪支买家实施背景调查。总统奥巴马称，这在他的权力范围内，无需国会批准。

奥巴马对记者表示，新规与美国宪法第二修正案有关“人民持有和携带武器之权利不容侵犯”的规定并不矛盾。

“这些建议不仅在我和相关行政部门的法律权限内，而且也是多数美国人民支持的，其中包括枪支拥有者。”奥巴马在与美国司法部长林奇以及其他幕僚会面时称。

奥巴马绕过国会出台枪支新规之举可能面临法律挑战，或引发政治风暴。共和党人指责奥巴马滥用权力。

美国发生多起恶性枪击案，引发全国民众愤怒，而国会在加强枪械管制方面迟迟未见行动，奥巴马近月要求其幕僚研究在他行政权范围内如何收紧枪械管制。

林奇称，政府未估算有多少人将受到枪械新政影响。

奥巴马称，新政无法完全防止重大枪击案或暴力犯罪，但有助挽救生命。奥巴马将于美东时间周二上午11:40（1640 GMT）就枪械管制发表演讲。(完)